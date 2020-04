Coronavirus: Borghi (Pd), non strumentalizzare associazioni

"La decisione della Lega di garantire l'assistenza legale gratuita agli ex bersaglieri, denunciati per oltraggio alla bandiera europea e per questo radiati dalla Presidenza Nazionale della Associazione Nazionale Bersaglieri, assume i contorni di una inopportuna strumentalizzazione politica". Lo sostiene Enrico Borghi, dell'ufficio di presidenza Pd a Montecitorio e membro della commissione difesa della Camera dei Deputati, dopo che il consigliere regionale Alberto Preioni e il senatore Enrico Montani, della Lega, si sono detti solidali ed hanno espresso la volontà di assicurare l'assistenza legale ai tre esponenti della Fanfara dei bersaglieri dell'Ossola che hanno gettato dal tetto la bandiera dell'Europa. "Siamo dell'opinione che non debbano coinvolgere le associazioni combattentistiche e d'arma nella polemica politica, e che ne vadano rispettate l'autonomia e le decisioni che esse assumono all'interno dei relativi organi'', aggiunge Borghi. ''Vanno salvaguardate le caratteristiche di apoliticità e di apartiticità di tali associazioni, che rendono in queste ore un preziosissimo servizio alla nostra comunità nazionale e che non debbono essere in alcun modo coinvolte nella dialettica tra le forze politiche - aggiunge Borghi -. Si possono avere anche legittime e diverse opinioni su varie materie, ma non si possono strumentalizzare le realtà che sono bene comune di tutti, così come non si possono vilipendere i simboli della libertà, dell’unità e dell’identità per i quali le Forze Armate sono presidio di tutela, di democrazia e di salvaguardia e alle quali va anche nella circostanza il nostro deferente pensiero".