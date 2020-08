Schianto tra tir in Torino-Milano, un ferito

Tamponamento tra due mezzi pesanti, nel primo pomeriggio, nel tratto della A4 Torino-Milano compreso tra i caselli di Greggio e Biandrate, al confine tra le province di Novara e Vercelli. Nell'incidente, il camionista alla guida di uno dei due mezzi è rimasto ferito e incastrato all'interno dell'abitacolo. Lo hanno liberato i vigili del fuoco di Vercelli e Novara, estraendolo dalle lamiere e affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Le ferite riportate sono state classificate in codice giallo, cioé di media gravità. L'autista è stato trasportato al Dea dell'ospedale di Novara. Nella zona problemi per il traffico per alcune ore.