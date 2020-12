Coronavirus, Cirio: In Piemonte Rt sceso a 0,68

"Il report settimanale che verrà validato entro questa sera dal Cts ci porta ad un Rt di 0,68, quindi continuiamo a registrare un rallentamento nel contagio. E' un passaggio importante, ma non deve mai essere confuso con un liberi tutti. Il contagio sta diminuendo ma non bisogna dimenticare che abbiamo 300 piemontesi in terapia intensiva e 4mila occupano letti di terapia ordinaria". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in conferenza stampa.