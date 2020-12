Scuola: assessore Piemonte, calendario scolastico è intatto

"Il calendario scolastico per il Piemonte è intatto: la ripresa è prevista per il 7 gennaio. Ci facciamo trovare pronti alla ripartenza, con l'auspicio che si possa tornare in presenza per restarci. Siamo convinti sia necessario per garantire al meglio il diritto allo studio e per permettere ai docenti di lavorare nel modo migliore". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, illustrando in videoconferenza il piano messo a punto dalla Regione per il rientro in sicurezza nelle aule. Il Piemonte mette in campo uno screening a tappeto di tutto il personale della scuola, che partirà nei prossimi giorni. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino, illustrando il piano della Regione per il rientro in sicurezza alla didattica in presenza. "Lo screening - ha spiegato Chiorino - sarà fatto sul personale docente e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Partiremo il 4 gennaio e andremo avanti fino al primo marzo. Parliamo di circa 83 mila persone, che potranno prenotare un tampone gratuito ogni quindici giorni attraverso corsie dedicate, con il supporto dei medici di base". "Per i docenti non residenti in Piemonte - ha chiarito - è prevista una corsia tramite il Sisp. E' un progetto importante, per il quale prevediamo una spesa di 7 milioni di euro, segno di attenzione della Giunta regionale del Piemonte per il mondo della scuola". "Stiamo anche lavorando sui territori - ha aggiunto - per supportare il lavoro dei medici e alleggerirli. Potranno essere definiti accordi territoriali per rafforzare il piano attraverso la collaborazione con enti privati su progetti sperimentali".