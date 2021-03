Caso Vaccini: prof deceduto a Biella, domani i funerali

Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa dell'Assunta, in frazione Ronco di Cossato (Biella), i funerali di Sandro Tognatti, il musicista morto diciassette ore dopo l'inoculazione della prima dose del vaccino Astrazeneca. La cerimonia si svolgerà alle 15 in forma ristretta anche per le misure anti Covid.