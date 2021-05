Vaccini: Icardi, entro fine giugno pre-adesioni 18-30 anni

In Piemonte, dove da oggi sono aperte le pre-adesioni alla vaccinazione anti-Covid per la fascia di età 50-54 anni, il completamento delle pre-adesioni e' previsto per fine giugno. Tra la metà e la fine di quel mese saranno infatti avviate le pre-adesioni per l'ultima fascia di età prevista fra i maggiorenni: 18-30 anni. Lo ha annunciato, "fatte salve le consegne nei tempi e nelle quantità previste", l'assessore regionale alla Sanità della Luigi Icardi, oggi in videoconferenza. "Il vaccino di AstraZeneca - ha ricordato Icardi - è in diminuzione: al momento ne abbiamo 150 mila dosi in magazzino a fronte di 227 mila seconde dosi da fare. Terremo quindi tutta la giacenza e le residue consegne per i richiami, mentre useremo gli altri vaccini per le prime dosi". Ai medici di base, che di AstraZeneca hanno in giacenza 15 mila dosi, quando queste saranno finite, ha spiegato, sarà fornito preferenzialmente il vaccino di Johnson & Johnson. Icardi ha anche confermato la possibilità di essere vaccinati in altre Regioni durante le vacanze estive, secondo modalità che saranno decise a livello nazionale. "Lo abbiamo già fatto vaccinando in Piemonte il personale scolastico, anche se proveniente da altre Regioni. L'accordo in Conferenza delle Regioni c'è: chi vaccina tiene la contabilità, perché questo darà luogo a un ristoro di dosi".