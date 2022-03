Sbalzata da giostra nel Novarese, 15enne è grave

Sono gravi le condizioni di una quindicenne ferita in un incidente al luna park di Galliate, nel Novarese. Secondo le prime informazioni, è stata sbalzata da una giostra, ricadendo al suolo. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi, sarebbe in fin di vita. Il luna park, allestito per la festa padronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto all'ultima corsa della giostra. "Siamo sconvolti, è una vera tragedia", commenta Claudiano di Caprio, sindaco del comune a una decina di chilometri da Novara. La 15enne è ricoverata in condizioni giudicate gravissime dai sanitari nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara.