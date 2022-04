Torino: Comune approva Rendiconto per l'esercizio 2021

Con i soli voti della maggioranza il Consiglio comunale di Torino ha approvato il Rendiconto 2021, che si chiude con un risultato di esercizio di circa 292,8 milioni di euro. Nell'illustrazione dell'atto, che fa riferimento a un anno caratterizzato ancora dalle conseguenze dalla pandemia ma anche dal cambio di amministrazione, l'assessora al Bilancio Gabriella Nardelli ha spiegato che "la valutazione delle poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali prudenza, competenza economica, continuità e costanza delle attività istituzionali". Critico il capogruppo M5s Andrea Russi che ha annunciato la non partecipazione al voto del gruppo "perché in questo rendiconto purtroppo ci sono anche i primi due mesi di gestione della nuova amministrazione, di cui io non mi fido perché ho visto quale disastro ha portato in città in passato e perché ci sono i presupposti per creare un nuovo buco data la sottoscrizione del Patto per Torino con risorse che saranno assenti dopo il 2025". Anche il consigliere FdI Giovanni Crosetto ha parlato di un "eccesso di entrate rispetto a quanto richiesto dalla legge, pari a 42 milioni per i primi 5 anni, 380 milioni in 20 anni, cosa che conferma, come avevamo richiesto, che si sarebbe potuto aumentare l'Irpef in misura minore". Attacchi respinti dai consiglieri Pd Anna Maria Borasi, Caterina Greco e Pierino Crema che giudica "eccessivo prospettare l'ipotesi di presupposti di buchi di bilancio".