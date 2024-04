Dal G7 sostegno a Paesi che scelgono l'energia nucleare

Dal G7 Ambiente, Energia e Clima anche una sponda per sostenere l'avvio del nucleare di nuova generazione. "Per quei Paesi che scelgono di utilizzare l'energia nucleare o sostengono il suo utilizzo" c'è un impegno dei Paesi G7 a "promuovere il responsabile dispiegamento delle tecnologie per l'energia nucleare, compresi reattori avanzati e reattori modulari di piccole dimensioni, compresi i microreattori, e lavorare collettivamente per condividere le migliori pratiche nazionali, inclusa la gestione responsabile dei rifiuti, consentire un maggiore accesso agli strumenti di finanziamento dei progetti, sostenere la collaborazione settoriale, progettare procedure di licenza e rafforzare il coordinamento nello sviluppo di progetti commerciali tra i membri interessati del G7 e i mercati terzi". Sulle nuove frontiere della tecnologia nucleare della fusione c'è l'impegno dei Paesi G7 a "promuovere collaborazioni internazionali per accelerare lo sviluppo e la dimostrazione delle centrali a fusione, incoraggiando l'aumento degli investimenti privati e il coinvolgimento pubblico per risolvere le sfide della ricerca e sviluppare catene di approvvigionamento e forze lavoro internazionali", oltre a "istituire un gruppo di lavoro del G7 sull'energia da fusione per condividere le migliori pratiche ed esplorare aree di cooperazione reciproca tra paesi con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo tra paesi". È anche previsto "uno scambio" per promuove un approccio comune sulla regolamentazione.