Torna Torino che legge, dal centro alle periferie

Il 23 aprile torna "Torino che legge", manifestazione nata per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore istituita dall'Unesco, organizzata dal Forum del Libro con la Città di Torino, le Biblioteche civiche e le circoscrizioni. Giunta all'ottava edizione coinvolge l'intera città, dal centro alle periferie, con molti appuntamenti fra reading, incontri con l'autore e iniziative per grandi e piccini, in spazi pubblici e privati: biblioteche, librerie, scuole, case del quartiere, associazioni e fondazioni, circoli, piazze, corsi, giardini e tram storico. La lettura ad alta voce condivisa è il tema di questa nuova edizione. L'inaugurazione si terrà lunedì 22 aprile alle 16 alla Biblioteca civica Italo Calvino con l'incontro Storie con la voce e con le orecchie: la lettura ad alta voce condivisa, con Federico Batini, Martina Evangelista, Chiara Faggiolani e Serena Gaudino e una . 'lectio' sulla voce e la lettura di Gabriele Vacis. Molti gli scrittori e le scrittrici ospiti - Marco Ballestracci, Maurizio Blini, Enrico Camanni, Paola Cereda, Serena Gaudino, Marco Magnone, Cristina Marconi, Pino Pace, Gemma Ruiz Palà, Enrico Pandiani, Guido Quarzo, Massimo Tallone, Elena Varvello - con un ricco calendario di appuntamenti che si concentra principalmente nella giornata del 23 aprile: al mattino nelle scuole, il pomeriggio nelle librerie, biblioteche, enti, fondazioni, associazioni, in un susseguirsi di incontri, attività, lezioni, pièces teatrali, flash mob. Fra le iniziative le 'Cinque lezioni sulla lettura ad alta voce': martedì 23 aprile alle 17 alla Biblioteca civica Centrale Serena Gaudino promuoverà un laboratorio a partire dalla propria esperienza di lettura collettiva ad alta voce dell'Antigone di Sofocle a Scampia, uno dei più complessi quartieri di Napoli; alle 18 alla Libreria Il Ponte sulla Dora (via Pisa, 46) Guido Quarzo focalizzerà la narrazione sulla propria formazione e su quanto abbiano inciso le letture ad alta voce dell'infanzia sulla sua carriera di scrittore per bambini e ragazzi; alle 19 l'incontro con Elena Varvello al Circolo dei lettori.