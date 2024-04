Il rimpastino di Lo Russo

Dicono che… nonostante la furia giacobina di chi, nel Pd piemontese, avrebbe voluto vedere molte più teste rotolare dopo il “caso Gallo”, Caterina Greco – vicina alla (fu) corrente di Salvatore e Raffaele – resterà al suo posto, non solo in Sala Rossa ma anche in Città Metropolitana di Torino, dove Stefano Lo Russo non ha alcuna intenzione di toglierle le deleghe a Bilancio e Istruzione. Chi lascerà corso Inghilterra è invece Gianfranco Guerrini che sta per concludere i suoi dieci anni di mandato alla guida di Vinovo. Al suo posto subentrerà in Consiglio il collega di San Carlo, Ugo Papurello, mentre ottiene i galloni di consigliere delegato il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, che ieri ha dato il via alla campagna elettorale a caccia del secondo mandato, con al fianco proprio Lo Russo. Entrambi, Papurello e Sicchiero, sono considerati vicini a Daniele Valle, che così consolida la sua posizione nell'area metropolitana a un mese e mezzo dalle urne.