Si finge carabiniere e ruba 50mila euro ad anziano

Utilizzava un taxi per essere insospettabile ed eludere eventuali controlli delle Forze dell’Ordine, in questa occasione però, per il giovane presunto truffatore poco più che 19enne, martedì 23 aprile si sono aperte le porte del carcere dopo che era appena riuscito a farsi aprire quelle dell’abitazione di un anziano di 67 anni fingendosi un carabiniere.L’anziana vittima era stata da poco contattata sulla sua utenza fissa dal finto Carabiniere, paventandogli un grave incidente provocato da un familiare. Per tale ragione, con il fine di evitare un coinvolgimento con la legge per quanto causato, l’ignaro 67enne avrebbe dovuto consegnare del denaro e/o dell’oro a un incaricato che sarebbe passato dalla sua abitazione da lì a poco. Il presunto truffatore, dopo che apparentemente era riuscito a mettere a segno il colpo, prima di salire a bordo del taxi appositamente utilizzato per l’occasione, veniva però bloccato dai Carabinieri che pattugliavano l’area residenziale della cittadina e che, insospettiti, avevano deciso di approfondire il controllo del giovane. Sulle spalle, il 19enne portava uno zaino pieno di denaro, due orologi e monili d’oro appena fattisi consegnare dall’anziano, per un valore di oltre 50.000 euro e che i militari dell’Arma hanno restituito al proprietario. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.