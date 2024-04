Fatture false e società fittizie, frode fiscale da 6 milioni

Una frode al fisco per complessivi 6 milioni di euro attuata attraverso un sistema di fatture false e di società fittizie intestate a prestanome: a scoprirla un'indagine del 2° Nucleo operativo metropolitano di Torino della Guardia di finanza. Tre persone sono state denunciate per reati fiscali, fallimentari e societari e l'autorità giudiziaria ha emesso decreti di sequestro preventivo, per un valore complessivo di 1 milione 871.755 euro, di denaro contante, beni immobili, disponibilità finanziarie, oggetti preziosi, orologi di lusso, moto di grossa cilindrata, un'imbarcazione. L'attività di polizia economico-finanziaria ha accertato l'esistenza di un sodalizio criminale, legato da vicoli di parentela che, attraverso la creazione a hoc di società cooperative e mediante l'intestazione fittizia di società di capitali nel settore dei trasporti e della logistica, avrebbe frodato sistematicamente il fisco, anche tramite la somministrazione illecita di manodopera e l'omesso versamento dei contributi.