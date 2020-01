Firme false, pensionati all’incasso

A maggio il processo d’appello per Giovine, condannato in primo grado. Intanto il suo partito continua a percepire i rimborsi elettorali. Iniziativa dei Radicali per l'abolizione

Si terrà a maggio, per la precisione mercoledì 9, la prima udienza del processo di appello che vede imputati Michele Giovine e il padre Carlo per aver falsificato le accettazioni di candidatura della lista “Pensionati per Cota” alle elezioni regionali del 2010. Insieme avrebbero “taroccato” 17 firme false su 19. Anche se, in verità, la sentenza di primo grado, pur impugnata, parla di 17 “autenticazioni false” e non di firme false. Grazie ai 27 mila voti raccolti, la maggioranza di centrodestra si aggiudicò la vittoria, sconfiggendo la presidente uscente Mercedes Bresso. A comunicare l’apertura del secondo round giudiziario è l’avvocato Alberto Ventrini, il legale che patrocina Marco Pannella nel procedimento contro il consigliere di Palazzo Lascaris. Giovine, nonostante la condanna in primo grado a due anni e otto mesi e l’interdizione per due anni dai pubblici uffici, continua a sedere nel parlamento piemontese e il suo partito seguita a incassare ogni anno come rimborso elettorale la somma di 53.208,30 euro, dal 2010 fino al termine della legislatura (per un totale, su cinque anni, di 266.041,50 euro. Un bel gruzzolo che diviso per i 27.892 voti ottenuti dalla lista fanno poco meno di dieci euro a voto.

Secondo Ventrini e il presidente dell’associazione radicale Adelaide Aglietta Igor Boni «C’è la fondata speranza che per i Giovine non scatti quella vera e propria “amnistia di classe” rappresentata in Italia dalla prescrizione: sono 180.000 le prescrizioni ogni anno in Italia. Per i reati di cui sono accusati i Giovine la prescrizione è di sette anni e mezzo dalla data dei fatti (febbraio 2010). Intanto, però, grazie anche alla pilatesca sentenza della Corte Costituzionale dell’autunno scorso (il processo amministrativo deve attendere l’esito del processo civile), Giovine continua a rimanere in Consiglio Regionale, a percepire il suo lauto stipendio e, grazie alla legge sui “rimborsi elettorali” (nome con cui si è mascherato il finanziamento pubblico ai partiti, mai abolito nonostante il referendum radicale), il suo partito incassa, solo per il Piemonte, oltre 50.000 euro all’anno».

Da qui la decisione dei Radicali della raccolta firme per un referendum che abolisca «i sedicenti “rimborsi elettorali”, che sono cinque volte quello che i partiti effettivamente spendono per le campagne elettorali». Resteranno soli? Probabile.