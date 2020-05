De Tomaso è cinese, tute blu agitate

A poche ore dallo scadere dell'ultimatum, arriva l'annuncio: maggioranza alla Hotyork Investment Group. Domani presidio all'ex Pinifarina. E in Provincia parla Porchietto che mostra di essere all'oscuro

In zona Cesarini. A poche ore dallo scadere dell’ultimatum che la Regione ha posto alla famiglia Rossignolo che nei giorni scorsi ha annunciato di aver ceduto il controllo dell’azienda a un non meglio precisato “gruppo di investitori esperti del settore auto”. Arriva l’annuncio. Car Luxury Investment, società italiana del gruppo cinese Hotyork Investment Group, ha raggiunto l’accordo con la De Tomaso: entrerà con una quota di maggioranza nel capitale dell’azienda torinese. Lo ha confermato il presidente della societa' Qiu Kunjian. «Crediamo nel piano finanziario presentato dalla famiglia Rossignolo e intendiamo sviluppare la produzione negli stabilimenti esistenti in Italia, garantendo il mantenimento di tutti i posti di lavoro attuali».

Domani si svolgerà un presidio davanti allo stabilimento ex Pininfarina di Grugliasco dei lavoratori della De Tomaso. Comprensibile la preoccupazione delle circa 900 tute blu che oggi sono state ricevute dal sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù.

Della vicenda De Tomaso si è occupato oggi anche il Consiglio Provinciale di Torino, sollecitato dalla presentazione di due interrogazioni, a firma Pdl e Pd. Spiega Carlo Giacometto, consigliere e coordinatore cittadino del Pdl: «Per la prima volta da un anno e mezzo la Provincia è stata costretta a dibattere sulla situazione della De Tomaso, grazie ad un’interrogazione presentata dal sottoscritto a nome del Pdl cui si è immediatamente accodato anche il Pd. Non posso non sottolineare, su questo tema, che una parte del sindacato, solitamente così aggressiva nei confronti delle proprietà aziendali, in tutto questo tempo abbia latitato, continuando ad aprire “linee di credito” alla famiglia Rossignolo. E non posso non sottolineare che solo adesso, finalmente, Sit avrebbe avviato le procedure per recuperare i soldi dell'affitto mai incassati. Così almeno ci ha assicurato l’assessore Vana nella sua risposta». Nella replica è intervenuta la stessa Porchietto, nella sua veste di consigliera di Palazzo Cisterna. Dopo aver ammesso che la Regione è stata in questi mesi “spettatrice di annunci” da parte della proprietà, ha ribadito che la data del 15 febbraio è stata concordata con la stessa famiglia Rossignolo.