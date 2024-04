Valle (Pd), lavori imminenti e nessuna ipotesi per Dea Molinette

"A oggi nessuno ha idea di dove verrà collocato il pronto soccorso dell'ospedale le Molinette, con 80mila passaggi annui, in vista dei lavori di ristrutturazione, annunciati dall'assessore regionale Icardi per giugno". A sollevare la questione è Daniele, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. "La non brillante ipotesi di una tecnostruttura nel parcheggio parrebbe essere sfumata, dal momento che gli Alpini non ne avrebbero più la disponibilità, essendo stata nel frattempo destinata ad altro uso - prosegue Valle -. Non mi pare normale che alla vigilia di importanti lavori che dureranno tre anni nessuno sia in grado di dire agli operatori sanitari dove dovranno lavorare (e in che condizioni) e ai pazienti dove dovranno essere presi in carico. Un esempio lampante - conclude Valle - dell'incapacità di programmazione della Giunta Cirio Siamo pronti a scommettere che a giugno, il giorno dopo le elezioni, scopriremo che non inizierà nessun lavoro".