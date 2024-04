25 aprile: Stati Uniti d'Europa Piemonte, Pentenero prenda distanze da squadrismo

"Ieri sera abbiamo assistito sgomenti a quanto avvenuto al consueto corteo della Liberazione a Torino, dove allo spezzone di esponenti radicali, ucraini, dei dissidenti iraniani e di diversi esponenti liberal democratici che si riconoscono nella lista Stati Uniti d'Europa gli è stata di fatto impedita la partecipazione al corteo al grido di 'Fuori la Nato dal corteo'. Peccato perché non c'è stata nessuna bandiera dell'alleanza atlantica ma bandiere ucraine, della dissidenza iraniana al regime, dell'Unione europea e della Brigata Ebraica". Così in una nota la lista Stati Uniti d'Europa in Piemonte che correrà alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno con Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra. "A Gianna Pentenero ci rivolgiamo per chiederle di prendere le distanze da chi in Regione Piemonte porta solo violenza e squadrismo ad ogni manifestazione. La Resistenza appartiene a tutti e deve essere consentito a tutti di commemorare i morti di ieri e anche quelli di oggi dall'Asse delle autocrazie che minaccia la società liberale", conclude la nota.