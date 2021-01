Super consulenti per Fabbio

Dicono che… Piercarlo Fabbio per far fronte all’adunanza del prossimo 21 marzo presso la Corte dei Conti, che si annuncia decisiva per le sorti dell’amministrazione alessandrina, abbia ingaggiato un’autentica task-force di professionisti: lo studio Uckmar di Genova e il bocconiano Elio Borgonovi. Con un altro esborso per le esangui casse comunali: 12mila euro.