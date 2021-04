Cuneo, il centrodestra spara Crosetto

L'ex sottosegretario alla Difesa sarà il candidato sindaco del Pdl. A lui il compito di ricompattare almeno un pezzo di centrodestra, ma c'è da convincere il "cavallo pazzo" Lauria

NEL MIRINO il Comune di Cuneo

A Cuneo il Pdl spara la cartuccia Guido Crosetto. Non certo una mezza cartuccia, ma, almeno sulla carta, una grande Berta in grado di sbaragliare il fronte avverso. Il Gigante di Marene, classe 1963, è l’ultimo a scendere nell’arena dei contendenti, ma di certo è il nome e il volto più conosciuto tra i candidati a sindaco nel capoluogo della Granda. Quello con maggiore peso specifico, dopo tre mandati in Parlamento e una carriera precoce che lo ha portato ad assumere i più alti incarichi a livello amministrativo (nell’ultimo governo Berlusconi era sottosegretario alla Difesa) e nel partito, dov’è stato l’ultimo coordinatore di Forza Italia e per quale tempo responsabile del credito (leggi posti nelle banche ed affini). Nell'ultimo scorcio del governo Berlusconi si è ritagliato il ruolo di anti Tremonti conquistando una certa notorietà nazionale. Ora, di fronte alla prospettiva di una lunga attraversata nel deserto, deve aver pensato che non fa per lui un ritorno da peone: in fondo, come recitavano i latini, meglio primo in un villaggio della Gallia che secondo a Roma.

S’inserisce in uno scenario quanto mai melmoso. A sinistra il cattocomunista Gigi Garelli, dopo aver vinto le primarie, è riuscito solo in parte a tenere unita la coalizione, causando, di fatto, la spaccatura nel Pd che ha dato vita alla nascita di un altro raggruppamento di centrosinistra "Democratici per Cuneo", ispirato dall’attuale sindaco Alberto Valmaggia, con il coinvolgimento dell’Udc e capitanato da Federico Borgna, 38 anni, consulente finanziario e presidente dell’Unione Ciechi del Piemonte. Un passettino a destra ed ecco Mario Castellino, imprenditore in cerca di fortuna con i finiani di Futuro e Libertà, che recentemente ha anche avanzato un appello a tutti i candidati per un confronto (e forse una convergenza). Anche a destra il panorama è frastagliato, con la Lega Nord che punta sull’assessore regionale Claudio Sacchetto e l’ex An, oggi consigliere comunale Pdl, Giuseppe Lauria, che da battitore libero persegue da settimane la propria opera di proselitismo e sarebbe a buon punto nella formazione di alcune liste civiche alternative al proprio partito.

In questo contesto piomba la candidatura di Crosetto: uomo forte del Pdl, moderato e proveniente da quella tradizione democristiana tanto radicata in tutta la Granda. Un imprenditore, che ha già ricoperto a Marene, la sua città, l’incarico di primo cittadino dal 1990 al 2004. Alla fine il suo nome è prevalso su quello del coordinatore provinciale Enrico Costa. A Crosetto il compito di far rientrare nell’alveo del centrodestra alcune schegge impazzite, a partire proprio da Lauria, che potrebbe desistere dall’intento di candidarsi a sindaco in cambio di uno scranno a Palazzo Lascaris, magari ceduto da William Casoni, appena subentrato a Raffaele Costa in Consiglio, ma già detentore di un incarico nella giunta di Roberto Cota. Se l’operazione dovesse riuscire Crosetto vedrebbe avvicinarsi anche l’obiettivo ballottaggio, ad oggi piuttosto proibitivo.