Maltempo: Piemonte chiede 6 mln a Trenitalia

La Regione Piemonte ha intenzione di chiedere un risarcimento di 6 milioni di euro per i disservizi del trasporto ferroviario per i pendolari in Piemonte durante le settimane di abbondanti nevicate a febbraio. Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino, a margine di Expoferroviaria, apertasi oggi al Lingotto. ''Chiediamo un riconoscimento di 6 milioni di euro a Trenitalia per la soppressione di una quantità rilevante di treni - ha detto Bonino - che di fatto ha reso non funzionale il trasporto ferroviario in quel periodo. Il tavolo delle trattative e' aperto - ha aggiunto - e soprattutto puntiamo a fare in modo che ci venga riconosciuto che quel materiale rotabile che noi continuiamo a pagare con quote di ammortamento non e' all'altezza di un servizio che deve essere erogato anche quando fa freddo e nevica''