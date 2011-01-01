Altolà ai “furbetti” di Bonbon

Un gruppo di consiglieri pidiellini lancia un messaggio ai vertici del partito: non si aprano trattative con i ribelli pentiti. “Siamo autosufficienti”. E sbarrano la strada a Comba e Costa

BONSIGNORIANI Rosso, Comba e Costa

Puntano a ritagliarsi il ruolo di ago della bilancia negli assetti interni del gruppo (e del partito), ma rischiano di essere indesiderati da entrambi i contendenti. Sono i due consiglieri regionali bonsignoriani Rosanna Costa e Fabrizio Comba che, su indicazione del loro leader, hanno rotto l’alleanza organica con la componente di Progett’Azione rifiutando di seguire i cinque colleghi “dissidenti” nella costituzione del gruppo autonomo. Se il summit di ieri non ha potuto che registrare l’irrigidirsi dei contrasti, appena mascherato dalla promessa di continuare “a confrontarsi” sui temi politici, la decisione di continuare – per il momento – la coabitazione con la maggioranza lealista ha suscitato la reazione, per nulla accondiscendente, di un nutrito gruppo di colleghi.

Capitanati dal capogruppo Luca Pedrale un drappello di consiglieri, in larga parte di matrice ex Forza Italia (Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Franco Toselli, Cristiano Bussola e l’ex leghista Michele Formagnana), si è riunito ieri in una saletta del Golden Palace con il preciso scopo di mandare un segnale inequivocabile ai coordinatori: non si pensi di premiare chi è rimasto con noi con il solo scopo di alzare il prezzo. Magari non è questa l’intenzione, ma il solo sospetto che Vito Bonsignore possa barattare la (supposta) lealtà al partito con qualche poltrona assessorile ha fatto drizzare le orecchie ai sei che, al termine dell’incontro, in aula, hanno condiviso con Carla Spagnuolo le loro preoccupazioni. «Sia chiaro – argomenta uno dei partecipanti – la maggioranza è autosufficiente, anche senza i due ribelli pentiti. Guai a premiare posizioni opportunistiche».