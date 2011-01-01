Il signor Rossi ora segue Grillo

Il globetrotter della legalità entra nella squadra del candidato sindaco di Parma. Si occuperà di rifiuti e ambiente. Suo pane e companatico, soprattutto politico. Chiedere a De Magistris

L’eroe della legalità, il super esperto di rifiuti, il signor Rossi che tutti i sinceri democratici vorrebbero essere, cambia nuovamente casacca e città. Rapahel Rossi, infatti, è tra i tre consiglieri di cui il candidato grillino di Parma, Federico Pizzarotti, si circonderà in caso di vittoria al ballottaggio. Rossi è stato per un breve periodo presidente dell’Asia, azienda addetta alla raccolta di rifiuti urbana di Napoli, fino alla clamorosa rottura con il sindaco Idv Luigi De Magistris. Come si ricorderà è balzato agli onori della cronaca (e di Report che ne ha fatto un mito), per aver rifiutato, da consigliere della torinese Amiat, di partecipare alla spartizione di tangenti arrivando a denunciare i corruttori. In quota Rifondazione Comunista all’epoca della giunta Chiamparino, poi spostatosi sulle posizioni eretiche dell’Italia dei valori, ora si trova a fiancheggiare il MoVimento 5 Stelle.

Tutto in nome della trasparenza e legalità. Valori messi un tantino in discussione però da De Magistris che, prima di dargli il benservito (in realtà la versione è quella di una interruzione consensuale), avrebbe accertato un comportamento non proprio adamantino nella concessione di cinque consulenze decise da Rossi per un totale di 150.000 euro circa. Per carità, nulla di irregolare o di illegittimo, ma decisioni assunte a sua insaputa. Quattro di queste consulenze erano destinate ai collaboratori più fidati di Rossi, provenienti anch’essi da Torino: si chiamano Robiati, Di Polito, Varisotti e Vecchiotti e da tempo fanno squadra con il manager torinese. La quinta consulenza riguarda Studium, società che si occupa di studi in materie ecologiche, fondata dal professore di Sociologia della Sapienza di Roma Domenico De Masi. Erano tutte consulenze inferiori alle 50mila euro, limite entro il quale Rossi, conformemente ai pieni poteri attribuitigli dall’azionista (il Comune di Napoli), poteva deliberare senza informare il cda. Circostanza che però avrebbe fatto arrabbiare qualcuno, indispettito dal non aver potuto analizzare il curriculum e le competenze dei professionisti scelti. O forse semplicemente per non averne potuti indicare altri al loro posto. Malumori comunque generici, quelli messi nero su bianco su un documento trasmesso al primo cittadino partenopeo, nel quale sarebbero finite anche le spese relative alla presidenza Rossi. Lo stipendio del manager torinese ammontava a circa 2.500 euro al mese. Ai quali, però, si dovrebbero aggiungere un rimborso non forfettario di 2.400 euro, il costo dell’appartamento in affitto occupato dal manager, le spese telefoniche e il rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno verso Torino, dove Rossi ha casa e famiglia.



