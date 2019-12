Lavoro: Vertenza Torino, Pd aderisce a manifestazione

Il Partito Democratico del Piemonte aderisce alla manifestazione promossa dai sindacati e "invita iscritti e simpatizzanti a unirsi ai lavoratori partecipando alla fiaccolata prevista per venerdì 13 dicembre". "Cgil, Cisl e Uil di Torino e Canavese - ricorda il Pd - hanno deciso di dare avvio alla vertenza Torino sulla crisi che investe l'Area metropolitana. È l'inizio di un percorso di mobilitazione che vedrà, come primo momento, la manifestazione con fiaccolata per venerdì 13 dicembre alle 20. Nel corso della Direzione Regionale è stato approvato all'unanimità il documento 'Urge un piano industriale per il Piemonte' nel quale abbiamo elencato le strategie che devono essere seguite a livello regionale e nazionale per stare dalla parte dei lavoratori in questa situazione di difficoltà dell'economia piemontese".