Torino, entro fine anno il city branding della città

Ascolto della città "reale" attraverso la voce dei suoi abitanti, entro fine mese convocazione dei principali stakeholder, prima dell'estate firma del protocollo con quelli che intendono aderire e lancio della manifestazione di interesse per arrivare al lancio "entro fine anno". Questa la tempistica per il futuro city branding della città di Torino, illustrata oggi dal sindaco Stefano Lo Russo durante l'incontro con l'urbanista americana Amanda Burden della Fondazione Bloomberg, a Torino per l'avvio del viaggio della cargo bike del progetto "Voci di Quartiere" per raccogliere le idee dei torinesi in vista del nuovo Prg. "Siamo convinti - spiega Lo Russo - che il city brand possa costruire un'identità di contenuto e un'identità grafica e promozionale di questo contenuto, per questo abbiamo deciso di lanciare la gara per la comunicazione dopo un'analisi dell'identità della città percepita dai torinesi. L'ambizione - dice - è uscire dal circuito classico dei decisori e degli stakeholder, allargando la platea della discussione ad altri mondi della città perché se vogliamo fare le scelte corrette dobbiamo conoscere il percepito e l'opinione di cittadini".