Milano Cortina 2026 nelle scuole, tappa a Torino

"I Giochi Invernali per le nuove generazioni" ha fatto tappa oggi all'Istituto Primo Levi di Torino con la partecipazione di circa 120 studenti e studentesse di 16 e 17 anni. L'iniziativa, organizzata dal comitato organizzatore dell'Olimpiade del 2026, in collaborazione con il Coni, fa parte del programma Education Gen26, che ha l'obiettivo di coinvolgere gli studenti nel progetto dei prossimi Giochi Invernali e di trasmettere l'importanza del valore dello sport. All'incontro hanno partecipato il presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino, il consigliere nazionale Fisi Pietro Marocco, il delegato provinciale di Torino del Coni Luigi Casale, il dirigente scolastico dell'Istituto Primo Levi, Rosaria Di Cara e le atlete le atlete Valentina Margaglio (skeleton) e Anita Gulli (sci alpino). "Questo progetto segna un ulteriore passaggio nel percorso di sviluppo del nostro Education programme - ha commentato Diana Bianchedi, chief of strategic planning and legacy di Milano Cortina 2026 - Milano Cortina 2026 nelle scuole è un'occasione di coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e di contatto diretto con il mondo Olimpico e Paralimpico raccontato attraverso le esperienze degli sportivi, ma anche di chi vive dall'interno la macchina organizzativa dei Giochi e la sua straordinaria complessità. Attraverso le storie dei protagonisti e le esperienze degli organizzatori, i giovani sono coinvolti nell'evento più importante che l'Italia ospiterà nei prossimi anni".