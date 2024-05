Cirio, "abbiamo investito su sanità che garantisce cure a tutti"

"La Regione ha avviato un piano di investimenti straordinari che riguardano l'edilizia sanitaria e le tecnologie nei confronti di tutti. Per una sanità che non dipenda da dove uno abiti o da quanti soldi abbia. E neanche dalle sue condizioni personali. Perché oggi quello che abbiamo inaugurato permette ai portatori di disabilità di ottenere un trattamento che garantisca loro cure odontoiatriche necessarie". Così Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, in visita oggi all'ospedale 'Santo Spirito' di Casale Monferrato: nel reparto di Odontostomatologia è stata presentata la nuova Sedation Machine, un dispositivo, donato dall'Associazione Sostenitori di Santo Spirito, che consente la sedazione cosciente attraverso l'inalazione controllata di ossigeno e protossido di azoto. Ad accompagnare nella visita il governatore, il sindaco Federico Riboldi e il dottor Gianluca Ferrari, direttore di Odontostomatologia. Cirio ha visitato anche Radiologia, in cui è a disposizione un nuovo mammografo più performante, e Cardiologia. "C'è attenzione alta da parte della Regione sul personale della sanità pubblica. - ha aggiunto Cirio - Arriviamo da 13 anni di tagli, per la prima volta abbiamo chiuso il 2023 con un più: ci sono, cioè, più persone che lavorano oggi rispetto a quanto accadeva nel 2019 quando siamo entrati al governo della Regione. Ma non è ancora sufficiente. Ed è quello che come Osservatorio stiamo facendo, con l'obiettivo, già realizzato al 27%, di assumere 2mila persone in più nella sanità piemontese entro il 2024".