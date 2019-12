Polemiche via social per intesa tra liceo Mondovì e Amazon

"Fare la guerra ad Amazon con comunicati stampa da Cuneo è come fare manifestazioni vegane alla fiera del bue grasso di Carrù". Questo il commento Facebook di Ergys Haxhiu, 36enne di origini albanesi compagno del ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, alla polemica che da giorni tiene bando per un accordo tra la scuola Superiore Vasco Beccaria Govone di Mondovì (Cuneo) e il colosso dell'e-commerce. L'intesa prevede che chi fa acquisti su Amazon possa lasciare il 2,5% del totale alla scuola cuneese. Il dirigente scolastico dell'istituto, Bruno Gabetti, dopo le prime reazioni, aveva detto che non si trattava di invitare a fare acquisti online, ma di devolvere fondi alla scuola. "Da anni l'associazione dei commercianti si batte per tutelare le realtà commerciali del territorio, dietro alle quali operano donne e uomini che ogni giorno lottano per tenere alzata la serranda, pagano le tasse e creano occupazione. L'invito di Gabetti mi ha lasciato basito", ha commentato il presidente provinciale di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella. L'assessore al Commercio di Mondovì, Luca Robaldo, ha invece chiesto ai commercianti di prendere esempio da Amazon. Dopo il post su Fb del compagno della ministra, Chiapella ha subito replicato sul social: "Questo è il commento al mio comunicato stampa. Non è un leone da tastiera qualunque, è il compagno del Ministro della Repubblica. Dimenticavo, domenica sarò a Carrù alla premiazione della Fiera del Bue e non sono vegano". "Impostazione fuori dalla realtà - ha ribattuto ancora il compagno della ministra -: la tecnologia si sconfigge con innovazione. La mia critica è su questo, sul vuoto di contenuti".