Borgosesia solidale, inaugurato il muro della gentilezza

A Borgosesia (Vercelli) nasce il "Muro della gentilezza", iniziativa solidale partita anni fa dall'Iran e diffusasi in breve tempo in tutto il mondo, comprese molte città dell'Europa. Si tratta di un pannello di legno lungo circa 5 metri, dotato di appendiabiti, dove chi vuole può lasciare un indumento invernale a disposizione di chi ne ha bisogno. Lo spazio offre anche riservatezza, a chi vorrà servirsene, ed è dotato di copertura per eventuale pioggia. Il Muro della gentilezza è frutto della collaborazione del Comune di Borgosesia, che ha sostenuto tutti i costi di realizzazione, con Caritas e Curia. L'inaugurazione alla presenza del sindaco, Paolo Tiramani. "Chiunque può appoggiare indumenti in buono stato - commenta il primo cittadino - e chiunque ne ha bisogno li può prendere. Abbiamo scelto un'area video sorvegliata. E' un'iniziativa bella, già attuata in altre grandi città italiane e che per la prima volta viene realizzata in un paese di provincia". Ha partecipato al progetto l'assessore Paolo Urban e don Ezio, parroco di Borgosesia.