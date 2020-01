Piemonte: Davide Nicco entra in Consiglio regionale

Davide Nicco è entrato oggi nel Consiglio regionale del Piemonte al posto dell'ex consigliere ed ex assessore Roberto Rosso. La surroga questa mattina in apertura dei lavori dell'Aula. Nicco, ex sindaco di Villastellone e commercialista, era infatti il primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia. Rosso ha dato le dimissioni dopo essere stato arrestato con l'accusa di voto si scambio politico-mafioso.