Chiude nel Cuneese la Epiroc Stonetec, 38 i dipendenti

Chiude la Epiroc Stonetec srl di Bagnolo (Cuneo), uno dei centri più importanti per l'estrazione della pietra di Luserna: il sito dà lavoro a 38 dipendenti - 24 impiegati, 13 operai e un dirigente - che realizzano macchinari per l'escavazione e lavorazione della roccia. "L'annuncio è stato dato senza preavviso e senza cassa integrazione - sostiene il segretario provinciale Uilm Bruno Gosmar -. Lo stabilimento ha problemi di conti perché il macchinario che producono, un trapano per escavazioni, non interessa più al mercato. Lo stabilimento fa parte di una multinazionale svedese che ha ammesso di aver sbagliato, sottovalutando il cambiamento della clientela". L'azienda svedese Epiroc, quotata in borsa, dà lavoro a 14 mila dipendenti nel mondo ed è presente anche in Usa, Canada, Germania, Cina e India. Oggi i sindacati hanno incontrato i lavoratori a Bagnolo, martedì è previsto un incontro nella sede di Confindustria a Cuneo.