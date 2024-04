Morto il fondatore di Radio Energy, Donato Musto

E' morto, dopo una lunga malattia, il fondatore di Radio Energy, Donato Musto, A darne notizia è stata la stessa emittente radiofonica, anche attraverso i suoi canali social. Radio Energy, guidata dal figlio Giancarlo, è un'emittente con base operativa nel cuore di Torino, che in tempi recenti ha esteso la propria copertura a gran parte della penisola italiana. Oggi è possibile ascoltarla in DAB+ in Piemonte, Lombardia, Liguria e Costa Azzurra, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, tramite i mux Mediadab. I funerali si terranno lunedì 29 aprile, alle ore 9:30, presso la parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Via Netro, 3 a Torino. Donato Musto lascia la moglie Anna e i figli Gianluca, Giancarlo e Massimiliano.