Il Circolo di Elena

Dicono che… Elena Loewenthal anche questa volta fa gli scongiuri. La nota giornalista, traduttrice, scrittrice, in passato addetta culturale all’Ambasciata d'Italia in Israele, è tra i “papabili” alla direzione del Circolo dei Lettori di Torino e, pur convinta di non essere meno dei concorrenti, teme che alla fine la scelta possa cadere su un profilo maggiormente affine al sistema cittadino. E così dopo la lunga attesa dello scranno a Palazzo Lascaris, al momento saldamente occupato da Sergio Chiamparino, potrebbe aggiungersi una seconda delusione. Chissà, noi per quel che vale, facciamo il tifo per lei.