Autostrade: Pd, Torino-Bardonecchia deve rimanere pubblica

"Sitaf, la concessionaria della tratta autostradale Torino-Bardonecchia e del traforo del Frejus deve rimanere pubblica": è quanto dichiarano i deputati del Pd Davide Gariglio e Stefano Lepri in merito all'incontro di oggi tra Città metropolitana di Torino e parlamentari piemontesi sul sistema autostradale. "E' necessario individuare una soluzione che assicuri la continuità del controllo pubblico di Sitaf dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la cessione di quote di Torino e Città Metropolitana ad Anas - sostiene Gariglio -. Lo Stato in questi anni ha infatti garantito ingenti investimenti per ammodernare un essenziale nodo viario di collegamento nazionale ed internazionale: ogni ipotesi di vendita di quote azionarie azioni a privati sarebbe quindi inaccettabile e controproducente, soprattutto in relazione al tema complessivo di una nuova gestione delle concessioni autostradali che debba garantire sicurezza e non solo profitti. Il Pd presenterà, nei prossimi giorni in Parlamento, un atto di indirizzo che impegna il governo a mantenere pubblico il controllo di Sitaf".