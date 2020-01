Rider: raid vandalico contro Glovo, imbrattata sede a Torino

Atto vandalico contro gli uffici torinesi di Glovo. Le vetrine della ditta di food-delivery, in via Vandalino, sono state spaccate e imbrattate con vernice rossa. A darne notizia, sulle chat interne, è la stessa azienda che ha comunicato ai fattorini la chiusura dell'ufficio per l'intera settimana. "Quanto successo - hanno scritto - non ci permette di rispondere a tutti i corrieri e di farci carico dei loro problemi. Stiamo cercando di risolvere al più presto perché non vogliamo che episodi del genere abbiano un impatto sulle vostre attività quotidiane. Tuttavia siamo costretti a sospendere lo sportello di questa settimana". Sull'accaduto indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'atto vandalico dopo le proteste in seguito all'incidente del 19 dicembre in via San Donato, dove un rider pakistano di 33 anni è stato investito da un'auto, poi fuggita, durante una consegna. Il fattorino è tutt'ora ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco in gravi condizioni. L'automobilista è stato arrestato dai carabinieri.