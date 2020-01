Clima: Marnati, New Green Deal? Ci andrei molto cauto

In materia di New Green Deal, il pacchetto di investimenti previsti dall'Ue per contrastare il cambiamento climatico e l'inquinamento, l'assessore all'Ambiente del Piemonte Matteo Marnati raccomanda cautela. "Dalle voci che girano - ha detto in proposito Marnati oggi in Consiglio regionale - risulterebbe che in realtà non ci sono fondi freschi, ma ci sarebbe uno studio per finalizzare l'uso dei fondi europei che già vengono dati alle Regioni, che sono circa un miliardo di euro. Sarei quindi molto prudente nello sventolare la vittoria, perché se fosse così in Piemonte arriverebbero dieci milioni di euro all'anno. E obiettivamente con una somma del genere la transizione energetica delle imprese si fa, perché tutto fa, ma non si cambia il mondo. Sarei quindi molto cauto, in attesa di avere informazioni più precise". "Il punto invece - ha aggiunto - è quello di aprire un tavolo con la Commissione europea per avere dei fondi extra per il bacino padano, visto che l'inquinamento è un problema che riguarda principalmente noi. Mentre a breve avvieremo il nuovo piano strategico da 180 milioni. Direi - ha concluso - che sui temi ambientali il Piemonte è sul pezzo, e la nostra amministrazione è al lavoro per creare la politica di collegamento che con i nostri predecessori è stata carente".