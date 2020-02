Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, sabato 15 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2933m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si afferma nuovamente un campo anticiclonico garanzia di una giornata ben soleggiata ovunque. Possibilità di qualche foschia all'alba lungo il Po e nubi sparse in Liguria verso sera. Nel pomeriggio clima mite per il periodo. Venti deboli e mar ligure poco mosso.