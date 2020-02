Pensioni: Dadone, quota 100 è importantissima

"Quota 100 è importantissima. Le precedenti leggi, in particolare quella Fornero, sono state troppo pesanti a livello di sostenibilità per il Paese e hanno bloccato l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, oggi a Torino a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar del Piemonte. "Sulla quota 100 - aggiunge il ministro - deve rimanere fermo il triennio di sperimentazione, che è utilissimo. Poi, se ci saranno ulteriori valutazioni da fare, si faranno. Per il momento però trovo giustissimo mandare le persone in pensione a un’età equa".