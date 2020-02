Coronavirus, altri casi di positività in Piemonte

Cinque nuovi casi di positività al Coronavirus in pazienti piemontesi sono stati registrati dopo i test svolti a Torino. Il totale sale dunque a sei, conteggiando quello - scoperto ieri - del quarantenne torinese che si è ammalato dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo. "Al momento i casi accertati di coronavirus in Piemonte sono 6: tre nella provincia di Torino e tre nella provincia di Cuneo. Si tratta di tre cittadini italiani e tre di nazionalità cinese arrivati dalla Cina il 19 febbraio". Lo ha confermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, in un incontro alla protezione civile del Piemonte. "Sono in corso analisi e verifiche per isolare il ceppo del contagio", ha aggiunto preannunciando a breve un'ordinanza con il ministro della sanità.