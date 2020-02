Coronavirus: campagna Confesercenti, torniamo nei negozi

"Riprendiamoci le nostre abitudini, torniamo nei negozi, nei mercati e nei pubblici esercizi". E' l'appello ai consumatori di Confesercenti Torino. La campagna è stata lanciata su Facebook con lo slogan "la 'mascherina' per reagire": Confesercenti invita i consumatori a modificare la foto del loro profilo con lo slogan #IoVivoLaCitta'IoVivoIlCommercio. "La finalità - spiega Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - è quella invitare tutti al ritorno alla normalità. Fuori dicussione, ovvimente, l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ma le ordinanze locali e nazionali non hanno mai disposto a Torino e in Piemonte alcuna chiusura o limitazione alle attività commerciali. E allora è necessario riappropiarsi della città e dei suoi spazi. In questi giorni negozi, mercati, bar e ristoranti sono sempre rimasti aperti e non hanno smesso di svolgere il loro ruolo di servizio e di aggregazione. Di questo i commercianti vanno ringraziati. Ritorniamo alle nostre abitudini e riprendiamo a passare in edicola, al bar, al ristorante, a fare la spesa nel negozio di fiducia o al mercato. Torino uscirà dall'emergenza solo grazie allo sforzo e ai comportamenti di ciascuno di noi".