Piemonte, bando per assunzioni nuovo ospedale Verduno

Al via il bando della Regione Piemonte pre le assunzioni del personale sanitario, che sarà in servizio all'ospedale di Verduno, nel Cuneese, che sta per essere aperto e sarà dedicato accoglienza e al ricovero dei pazienti affetti da Coronavirus. La Regione Piemonte cerca 34 medici, di cui 6 specialisti e 6 specializzandi in anestesia e rianimazione; 6 specialisti e 6 specializzandi in medicina e chirurgia d'urgenza o discipline affini, 10 laureati in medicina e chirurgia e infine 72 infermieri. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 20 marzo. Predisposta anche la possibilità di usufruire di una sistemazione alberghiera in zona, comprensiva di vitto e alloggio, in camera singola. Gli interessati posson compilare un modulo scaricabile all'indirizzo "https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/medici-infermieri- ospedale-verduno-procedura-speciale-emergenza-covid-19".