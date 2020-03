Nuvole e freddo, Torino deserta e spettrale

Nel primo giorno della stretta totale, anticipata ieri pomeriggio dall'ordinanza del governatore del Piemonte Alberto Cirio, Torino oggi ha un aspetto spettrale, accentuato dalle nuvole grigio scuro e dal ritorno del freddo, con un calo di 10 gradi rispetto alle temperature di ieri. Traffico quasi azzerato, circolano i pochi bus del trasporto pubblico previsti dal programma ridotto ai minimi termini, qualche furgone per le consegne della merce a domicilio, qualche rider. Deserti quasi ovunque i marciapiede, tranne che vicino alle entrate dei supermercati, dove i clienti attendono il loro turno in code disciplinate con ampia distanza tra l'uno e l'altro. Rafforzati i controlli dei carabinieri sulle strade della Valle di Susa, tra Piemonte e Francia, per verificare e sanzionare gli spostamenti vietati verso le seconde case delle località di montagna e verso il confine con la Francia.