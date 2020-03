Tpe rimborsa biglietti spettacoli annullati

Il Tpe, Teatro Piemonte Europa, rimborserà gli spettatori per gli spettacoli annullati a causa del Coronavirus, anziché avvalersi dei voucher previsti dai decreti della Presidenza del Consiglio. Sarà quindi rimborsato agli spettatori il costo dei biglietti acquistati per gli spettacoli previsti dal 4 marzo al 3 aprile, annullati sulla base delle disposizioni relative all'emergenza Covid19. Annullato anche lo spettacolo "Le lacrime amare di Petra von Kant" di Rainer Werner Fassbinder, nuova produzione Tpe in programma in prima assoluta al Teatro Astra il 23 e 24 aprile con l'allestimento della compagnia Nerval Teatro. Le misure di sicurezza imposte dalla vigente normativa hanno infatti reso impossibili le prove e la messa a punto degli allestimenti tecnici e scenografici necessari. Per ottenere il rimborso è necessario inviare una mail a rimborsi@fondazionetpe.it. La biglietteria del Teatro Astra infatti è chiusa. Molti spettatori, fa sapere il teatro, hanno già comunicato di voler rinunciare al rimborso dei biglietti a titolo di solidarietà e sostegno delle attività culturali del Teatro.