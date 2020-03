Novi Ligure, sindaco e assessori donano gettone

Il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale Oscar Poletto hanno deciso di contribuire con la propria indennità di funzione alla raccolta fondi per il Laboratorio Analisi dell'ospedale San Giacomo. L'obiettivo è contribuire ad attivare un sistema per eseguire test sul prelievo di sangue, che, in pochi minuti, evidenzia se la persona ha sviluppato anticorpi per il virus Covid-19. Un modo per indirizzare meglio le indagini con il tampone rinofaringeo. L'amministrazione comunale, intanto, ha acquistato e iniziato a distribuire 2mila mascherine ai dipendenti in servizio e agli enti pubblici impegnati, in prima linea, nella lotta contro il virus.