Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, domenica 29 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 4.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2095m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: aria più umida determina un aumento dell'instabilità atmosferica nel corso del giorno, con nuvolosità abbastanza diffusa alternata a spazi soleggiati. In prevalenza asciutto nella prima parte poi tendenza a piogge e rovesci sparsi a partire dai rilievi verso sera. Temperature senza variazioni di rilievo.