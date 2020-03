Stuprava prostitute e percepiva reddito cittadinanza, arrestato

Un uomo di 48 anni, residente in provincia di Cuneo, è stato arrestato dai Carabinieri per aver sequestrato e violentato tre prostitute nigeriane minacciandole con una pistola e un coltello. L'uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, avvicinava le ragazze per strada e, dopo averle fatto salire in macchina, le violentava. Gli episodi contestati sono tre, tutti avvenuti a Moncalieri, nel Torinese, tra ottobre e novembre dell'anno scorso. Una delle vittime, dopo essere stata minacciata con una pistola e violentata, è riuscita ad annotare parte della targa dell'auto del 48enne, denunciando l'episodio ai Carabinieri che hanno individuato e arrestato l'uomo. Lo stupratore, che è disoccupato e percepisce il reddito di cittadinanza, è sospettato di aver violentato altre ragazze e, nonostante le misure di emergenza per il Covid-19, è stato fermato nei giorni scorsi e denunciato dai Carabinieri mentre di notte vagava in macchina a Trofarello, forse alla ricerca di un'altra vittima. Nella sua abitazione gli inquirenti hanno sequestrato coltelli e una pistola scenica senza tappo rosso.