Regione Piemonte: Consiglio prosegue lavori in videoconferenza

L’attività del Consiglio regionale del Piemonte prosegue in videoconferenza anche la prossima settimana. Martedì è in programma la terza seduta plenaria virtuale nella storia della Regione, nella quale sono previste comunicazioni sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus da parte dell'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi. In programma anche la conclusione dell'esame degli atti d'indirizzo collegati al Bilancio di previsione recentemente approvato, e il proseguimento dell'esame della proposta per istituire una Commissione permanente in materia di Autonomia. La seduta dell'Assemblea in videoconferenza è convocata dalle 10 alle 18. L'accordo della Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Stefano Allasia, è quello di usare il tempo in modo da consentire il completo svolgimento dei primi due punti dell'ordine del giorno, e iniziare successivamente l'esame della proposta sulla nuova Commissione. Per raggiungere l'obiettivo, saranno contingentati i tempi a disposizione di ciascun gruppo per svolgere gli interventi.