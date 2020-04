Coronavirus: 11mila richieste buoni a Torino, esaurito budget

Sono 11 mila le richieste di buoni spesa accolte a Torino sulle 16 mila domande pervenute sino ad oggi. Lo rende noto l'amministrazione comunale, precisando che il budget a disposizione della Città, circa 4 milioni di euro, "è stato quasi completamente utilizzato". La Città ha avviato le verifiche dei requisiti sulle domande pervenute e dato corso alle procedure per l'assegnazione dei buoni spesa a partire dalla giornata di lunedì. Per le nuove richieste, che saranno comunque prese in carico viene sospesa l'erogazione dei buoni spesa. Queste persone saranno contattate e sarà offerta loro una forma di aiuto alternativa al buono spesa.