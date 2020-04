Maltempo: Piemonte, 17 mln per danni alluvione autunno

La Regione Piemonte eroga 17 milioni ai territori danneggiati dall'alluvione dell'autunno scorso nell'alessandrino. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza per finanziare i primi interventi urgenti di protezione civile. La somma copre sia gli interventi di somma urgenza, sia il soccorso e l'assistenza alla popolazione. Il piano prevede 497 interventi, di cui 272 di competenza dei Comuni, 181 della Provincia di Alessandria e 44 dei gestori dei bacini idrici. "Anche in un momento di estrema difficoltà come questo - sottolineano Cirio e l'assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi - abbiamo voluto proseguire nel sostegno dei territori alluvionati. Sappiamo che la liquidità è essenziale per i Comuni colpiti da disastri naturali che si sono mobilitati immediatamente per ripristinare strade, ponti, edifici e infrastrutture. Ora serve pagare altrettanto celermente le aziende, ancora di più alla luce della crisi che stiamo vivendo. Abbiamo perciò chiesto agli uffici di continuare a lavorare, seppure nella situazione complessa che stiamo affrontando, e grazie all'impegno di tutte le parti abbiamo raggiunto un traguardo importante. Siamo già al lavoro con il Dipartimento di Protezione Civile per accelerare anche sull'erogazione delle risorse che riguardano gli interventi dopo l'alluvione di novembre".