EMERGENZA SANITARIA

"Ritardi e scelte sbagliate". L'Ordine dei medici striglia la Regione

Lungo elenco di criticità e carenze in un documento. "Pochi tamponi, insufficienti protezioni e dati incompleti". I camici bianchi puntano il dito sulla medicina del territorio "trascurata, mentre sarebbe potuta essere un filtro". L'Unità di Crisi ne esce a pezzi

Pochi tamponi, dati incompleti, carenza nella fornitura di dispositivi di protezione, addirittura difficoltà a raggiungere telefonicamente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), mancanza di test per accertare la positività negli operatori sanitari, ritardo nell’avvio delle terapie domiciliari, una politica di interventi mirata quasi esclusivamente agli ospedali tralasciando quell’importante filtro che è la medicina del territorio. Sono, queste, solo alcune seppur già molte criticità e rilievi che gli Ordini dei Medici del Piemonte muovono all’Unità di Crisi, cui si rivolgono anche con una serie di proposte per cercare di rimediare alle falle che, giorno dopo giorno, emergono nella gestione dell’emergenza.

Le tre pagine di documento si aprono proprio sulla questione ospedali-territorio: “Anche qui, come in altre Regioni, si è assistito a un intervento rivolto a una gestione prevalentemente, se non esclusivamente, ospedaliera dell’epidemia, portando a un sovraccarico di lavoro e di impegno delle strutture e favorendo inoltre il contagio del personale, spesso non adeguatamente protetto. A fronte di ciò, vi è stata l’assenza di una indispensabile strategia complementare per la gestione dell’epidemia con e sul territorio”.

I presidenti degli Ordini provinciali osservano come “altrove, dove invece è stata posta attenzione al territorio e si è adottata una strategia ad hoc per intercettare fin da subito i contagi e isolare i contatti, fornendo adeguato supporto e dotazioni ai medici territoriali, si è ottenuta una riduzione della pressione sugli ospedali e un differente numero di ricoveri e di decessi”.

Quella che è un’emergenza nell’emergenza, ovvero le case di riposo dove si continuano a registrare casi e si contano ormai decine di decessi senza che si abbia un quadro chiaro della situazione, per i medici è frutto di una “mancanza fin da subito di una strategia preventiva ed operativa di valutazione delle situazioni più critiche, dove era facilmente pensabile che il contagio avvenisse e soprattutto dilagasse”. L’accusa è pesante: “Non si sono messe in atto nelle strutture residenziali che ospitano persone fragili e in età avanzata misure rigorose di controllo e di gestione dei casi emergenti, con una non necessaria e prevedibile diffusione del contagio e un incremento, accanto ai ricoveri e alle morti inevitabili, di ricoveri e morti evitabili”.

Un’Unità di Crisi dalla quale sono fino ad oggi usciti dati insufficienti e spesso difficilmente interpretabili: “Manca un bollettino giornaliero che indichi le scelte strategiche di intervento decise dall’Unità di crisi sulla base dei rilevamenti epidemiologici, in modo da dare agli operatori in prima linea puntuale indicazione del numero dei ricoveri suddivisi tra intensiva e non, ma anche il tempestivo riscontro del numero di operatori divenuti positivi, sintomatici, asintomatici e di quelli ricoverati, come da noi richiesto lo scorso 18 marzo”.

Dai camici bianchi viene ribadito quel che ormai è noto da tempo, ma nonostante ciò la task force regionale non ha mutato linea: “La mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, viziata dall’esecuzione di un numero ridotto di tamponi. Stime della medicina generale – spiegano i medici – ci dicono di moltiplicare almeno per 7 i dati ufficiali”. Anche il numero dei decessi risulta incompleto e, purtroppo sottostimato a causa del fatto che “l’attribuzione della diagnosi di morte per Covid è data solo ai deceduti in ospedale, in quanto solo per questi era possibile una diagnosi certa, mancando al conteggio delle morti quelle avvenute a domicilio o in residenza, dove i tamponi non sono stati eseguiti, con conseguente netta sottostima della mortalità”. Mancano tassi di mortalità, letalità e di contagio. Poi, non da ultimo, la questione dei dispositivi di protezione individuali ai medici del territorio e ai medici ospedalieri, che ha determinato l’aumento dei contagi tra gli operatori e messo a rischio di trasmissione non solo i pazienti ma anche i propri familiari, favorendo il rischio potenziale di mortalità e la diffusione del contagio, specie all’inizio dell’epidemia. Questa carenza è diventata proprio un elemento chiave di moltiplicazione del contagio stesso”.

Contagio che gli Ordini dei medici rilevano sia cresciuto anche a causa della “mancata esecuzione tempestiva dei tamponi agli operatori sanitari del territorio e al personale operante nelle strutture ospedaliere pubbliche e private”.

Scelte se non errate, certamente non del tutto appropriate quelle assunte dal vertice della catena di comando. Tant’è che “la situazione problematica in cui si è venuta a trovare la nostra Regione è leggibile proprio in questo sbilanciamento della gestione dei pazienti negli ospedali anziché sul territorio, che avrebbe potuto e dovuto essere un primo filtro efficace, se adeguatamente attrezzato e supportato”.

Per quanto riguarda le terapie domiciliari, come il Covid a casa avviato in provincia di Alessandria, “solo ora è stata riconosciuta la possibilità di questo tipo di trattamento di pazienti positivi asintomatici o paucisintomatici, ma è necessario un chiarimento sulle modalità di gestione, sui protocolli da applicare, sulle modalità di prescrizione e di somministrazione dei farmaci, sull’assunzione di responsabilità e sulle garanzie di tutela nella loro applicabilità verso coloro che sono poi chiamati a metterli in pratica a livello territoriale”.

E a proposito di terapie domiciliari, nel documento si rileva come sia indispensabile “garantire un’attivazione uniforme delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, su tutto il territorio regionale, dotando i colleghi di tutti i mezzi di protezione necessari. Senza di esse non si potrà iniziare la terapia domiciliare tempestiva né tantomeno seguire a domicilio i malati precocemente dimessi”.

All’Unità di Crisi vengono chiesti interventi che evidentemente quanto incomprensibilmente non sono stati attuati fino ad oggi, tra cui “mappare e monitorare in modo rigoroso le Rsa con isolamento immediato dei sintomatici e dei positivi” e “sottoporre tutti gli operatori sanitari al test rapido immunologico”. Per i medici, inoltre va esteso a tutta la popolazione “l’uso delle mascherine non sanitarie con l’obiettivo di proteggere gli altri proteggendo anche se stessi”. Per questo alla Regione chiedono di fare “pressione a livello di ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio affinché la misura sia adottata su tutto il territorio nazionale”. Prima ancora di rivolgersi al Governo, o nel contempo, i vertici regionali, alla luce di tutte le criticità e le carenze elencate nel documento, dovrebbero valutare l’efficacia e il funzionamento dell’Unità di Crisi. A mancare non sono solo le mascherine.