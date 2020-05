Nasi

Dicono che... sia questione di naso. Vengono entrambi dalle terre dove il fiuto del lagotto s’intreccia con l’astuzia mascherata del barotto. Scovare trifole e schivare guai. Alberto Cirio da Alba e il suo assessore alla Sanità Luigi Icardi, anch’egli langhetto, pur di confine essendo di Santo Stefano Belbo in questi giorni si guardano come due trifulau, cortesi quel che basta diffidenti l’un dell’altro che non basta mai. Sarà dunque per questo, insomma per evitare che si legga quel che bisbigliano e non certo per trascuratezza che hanno la mascherina solo sulla bocca?